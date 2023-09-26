В Европарламенте рассказали о перспективах вступления Украины в ЕС

Председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола заявила, что нет ничего невозможного для вступления Украины в Европейский союз (ЕС). В интервью газете Guardian она отметила, что ожидает начала официальных переговоров о членстве Киева в организации уже в декабре.

По ее словам, Европейский союз должен инициировать «большую волну перемен», чтобы подготовиться к вступлению Украины в качестве государства-члена. В частности, речь идет о возможности отмены торговых тарифов и предоставления Киеву доступа к внутренним рынкам до полноправного членства.

«Если они движутся быстро, мы должны соответствовать этой скорости», — сказала Метсола.

Как отметила председатель ЕП, она ожидает конкретных результатов, так как «худшим сигналом может быть то, что мы поставили этим людям цели и сроки, которые мы не можем выполнить сами».

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что ее страна будет готова к вступлению в ЕС в течение 2024-2025 годов, при этом присоединение страны к НАТО может произойти раньше.

Ранее в Германии выступили против вступления Украины в Евросоюз.