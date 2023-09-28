Путин назвал важным шагом интеграции выборы в новых регионах

Состоявшимся выборы в новых регионах стали важным шагом на пути к полноценному вхождению в единое пространство страны. Об этом в ходе встречи с избранными главами регионов заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Во время встречи глава государства также указал на то, что выборы в Донбассе и в Новороссии впервые прошли по российскому законодательству.

«И это безусловно значимое событие, важный шаг на пути полноценного вхождения новых регионов в единое правовое, государственное пространство нашей большой страны», — подчеркнул Путин.

С 8 по 10 сентября в 85 регионах РФ прошли выборы. В рамках голосования в 22 регионах проходили выборы глав, в 16 субъектах избирались депутаты региональных заксобраний, а в еще четырех прошли довыборы в Госдуму. Впервые голосование проводилось в новых регионах страны: Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в выборах приняли участие более 45 млн избирателей. Как сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова, средняя явка составила 43,5% — это самый высокий показатель с 2017 года. При этом в 24 регионах отдать свой голос можно было с помощью дистанционного электронного голосования.

Ранее Путин заявил, что избирательная система России является одной из лучших в мире.