Токаев заявил, что Казахстан продолжит соблюдать санкции в отношении России

Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что страна соблюдает санкционный режим в отношении России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По его словам, Германии не стоит беспокоиться из-за возможного обхода санкций.

«Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий направленных на обход санкционного режима, мне кажется, не должно быть», — сказал Токаев.

Ранее сообщалось, что Токаев на пресс-конференции по итогам переговоров с федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что республика готова увеличить объемы поставок нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба». По его словам, одним из приоритетов Астаны является развитие кооперации в сфере энергетики. Он подчеркнул, что с начала 2023 года Казахстан через магистральный нефтепровод «Дружба» отправил в Германию 500 тыс. тонн нефти.

Токаев подчеркнул, что по просьбе Берлина он подтвердил готовность республики увеличить объемы поставок нефти и придать им долгосрочный характер.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.