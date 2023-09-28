Песков ответил на вопрос о ситуации в Карабахе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает обращать внимание на гуманитарные аспекты в сотрудничестве с Азербайджаном по Нагорному Карабаху.

«Мы ... отслеживаем ситуацию. Наши миротворцы продолжают помогать людям. Многие изъявляют желание перейти на территорию Армении», — рассказал он.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе не останется армян.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее США пообещали помочь выходцам из Карабаха.