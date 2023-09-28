В России предложили вернуть Таллину название Ревель

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал инициативу Эстонии переименовать Калининград в Кенигсберг. Он назвал это очередным проявлением русофобии и предложил «сыграть в эту игру вдвоем».

«Возьмем, к примеру, столицу Эстонии — город Таллин. В Российской Империи было принято немецкое название этого населенного пункта — Ревель. Ввести его в наши официальные документы и на наши географические карты было бы совсем неплохо — в самом деле, эстонцы к строительству этого города отношения точно не имели, а вот из числа прибалтийских немцев вышло немало славных русских офицеров и чиновников», — отметил Малофеев.

Он напомнил, что Кенигсберг стал Калининградом по итогам Великой Отечественной войны. По его словам, предлагая вернуть городу немецкое название, прибалты стараются отобрать у России наследие и реабилитируют нацизм.

26 сентября, комитет по иностранным делам парламента Эстонии — рийгикогу — постановил, что нынешнее название Калининграда, принятое в советские времена, нужно заменить на историческое — Кенигсберг. Глава комитета Марко Михкельсон заявил, что это решение должно быть принято вслед за аналогичным решением Польши, Латвии и Литвы. Также эстонские депутаты решили «переименовать» для себя город Кингисепп в Ленинградской области в Ямбург (название до 1922 года) или Яама.

Ранее в Эстонии призвали страны НАТО увеличить расходы на оборону.