Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России предложили вернуть Таллину название Ревель

Бизнесмен Малофеев предложил вернуть Таллину название Ревель

close
100%
Global Look Press

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал инициативу Эстонии переименовать Калининград в Кенигсберг. Он назвал это очередным проявлением русофобии и предложил «сыграть в эту игру вдвоем».

«Возьмем, к примеру, столицу Эстонии — город Таллин. В Российской Империи было принято немецкое название этого населенного пункта — Ревель. Ввести его в наши официальные документы и на наши географические карты было бы совсем неплохо — в самом деле, эстонцы к строительству этого города отношения точно не имели, а вот из числа прибалтийских немцев вышло немало славных русских офицеров и чиновников», — отметил Малофеев.

Он напомнил, что Кенигсберг стал Калининградом по итогам Великой Отечественной войны. По его словам, предлагая вернуть городу немецкое название, прибалты стараются отобрать у России наследие и реабилитируют нацизм.

26 сентября, комитет по иностранным делам парламента Эстонии — рийгикогу — постановил, что нынешнее название Калининграда, принятое в советские времена, нужно заменить на историческое — Кенигсберг. Глава комитета Марко Михкельсон заявил, что это решение должно быть принято вслед за аналогичным решением Польши, Латвии и Литвы. Также эстонские депутаты решили «переименовать» для себя город Кингисепп в Ленинградской области в Ямбург (название до 1922 года) или Яама.

Ранее в Эстонии призвали страны НАТО увеличить расходы на оборону.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях