Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Председатель ОКНШ Милли после обвинений Трампа примет меры для защиты своей семьи

Глава ОКНШ Милли: после заявлений Трампа я приму меры по защите своей семьи

close
100%
Jim Young/Reuters

Уходящий с поста председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США генерал Марк Милли заявил, что из-за жесткой критики со стороны экс-президента Дональда Трампа примет меры для обеспечения безопасности своей семьи. Об этом Милли рассказал в интервью телеканалу CBS.

Трамп, ранее неоднократно осуждавший генерала за то, что тот якобы вступил в сговор с КНР, на прошлой неделе заявил, что в прежние времена Милли заслужено был бы приговорен к лишению жизни. Бывший президент выразил уверенность, что контакты главы ОКНШ с китайскими властями являются государственной изменой.

В свою очередь, Милли отверг обвинения Трампа. Он сказал, что в его визитах в Пекин не было ничего предательского. Генерал отметил, что из-за таких заявлений экс-президента ему придется принять надлежащие меры для обеспечения своей безопасности и безопасности своей семьи.

Ранее сообщалось, что суд признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве. Судья Артур Энгорон отказался отклонить иск генерального прокурора Нью-Йорка, обвиняющего Трампа в незаконном раздувании его активов и собственного капитала, и постановил, что Трамп и Trump Organization несут ответственность за мошенничество.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях