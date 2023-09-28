Председатель ОКНШ Милли после обвинений Трампа примет меры для защиты своей семьи

Уходящий с поста председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США генерал Марк Милли заявил, что из-за жесткой критики со стороны экс-президента Дональда Трампа примет меры для обеспечения безопасности своей семьи. Об этом Милли рассказал в интервью телеканалу CBS.

Трамп, ранее неоднократно осуждавший генерала за то, что тот якобы вступил в сговор с КНР, на прошлой неделе заявил, что в прежние времена Милли заслужено был бы приговорен к лишению жизни. Бывший президент выразил уверенность, что контакты главы ОКНШ с китайскими властями являются государственной изменой.

В свою очередь, Милли отверг обвинения Трампа. Он сказал, что в его визитах в Пекин не было ничего предательского. Генерал отметил, что из-за таких заявлений экс-президента ему придется принять надлежащие меры для обеспечения своей безопасности и безопасности своей семьи.

Ранее сообщалось, что суд признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве. Судья Артур Энгорон отказался отклонить иск генерального прокурора Нью-Йорка, обвиняющего Трампа в незаконном раздувании его активов и собственного капитала, и постановил, что Трамп и Trump Organization несут ответственность за мошенничество.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.