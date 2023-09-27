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В Эстонии решили не сносить советские памятники

Парламент Эстонии не принял закон о сносе советских памятников

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Depositphotos

Парламент Эстонии (Рийгикогу) не принял закон о демонтаже памятников советской эпохи, который в начале марта отклонил президент страны Алар Карис. Об этом сообщает Postimees.

Издание подчеркивает, что эстонский парламент «не стал принимать без изменений» закон о сносе советских памятников.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отчуждении участка земли в Нарве, где раньше стоял памятник-танк Т-34, заявила, что Эстония пытается легализовать кощунственные действия по ликвидации советских памятников. 

Она отметила, что власти Эстонии «открыто попирают права местного населения и разжигают межнациональный конфликт».

Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс подписал приказ о принудительном отчуждении участка в Нарве, где раньше стоял памятник-танк Т-34. 14 апреля сообщалось, что в эстонской Нарве на месте, где ранее стоял советский танк, появилось граффити с цитатой военкора Владлена Татарского.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

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