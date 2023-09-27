Бывший американский морпех заявил, что США не передают ВСУ даже старую технику

Бывший капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо считает, что Вашингтон не спешит передавать Вооруженным силам Украины (ВСУ) даже устаревшую технику. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он заявил, что Украина «всего лишь пешка».

«Если бы на прошлой неделе я встретил Зеленского, то сказал бы ему, что Морская пехота списала 250, может, 300 танков. Почему мы просто не отдали их Украине? Почему нам потребовалось целых восемь месяцев, чтобы отдать им 31 Abrams, который был произведен еще до войны в Персидском заливе? Понимаете, происходящее сейчас связано с тем, что Украина всего лишь пешка», — заявил экс-морпех.

Он также отметил, что США не отправляют Киеву современные виды вооружений, поскольку они могут оказаться в руках ВС РФ.

По мнению Хо, Украине в любом случае будет тяжело использовать американские танки против российской армии, так как они станут мишенью для дронов и артиллерии.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что танки Abrams, которые США передали Киеву, принесут ВСУ больше проблем, чем пользы.

Он напомнил, что в распоряжении украинской армии уже имеются образцы бронетехники из разных стран. Однако, по его словам, для успешного ведения боевых действий вооружение должно быть унифицировано, чтобы исключить трудности с техобслуживанием и обучением экипажей.

До этого американская газета The Washington Post со ссылкой на представителя украинских Вооруженных сил писала, что Украина получила от США менее половины от обещанного 31 танка Abrams.

Ранее сообщалось, что танки Abrams на Украине могут использоваться иностранными экипажами.