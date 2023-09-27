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Власти Азербайджана опубликовали фото задержанного Варданяна

Погранслужба показала фото экс-госминистра Карабаха Варданяна после ареста

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Государственная пограничная служба Азербайджана

Погранслужба Азербайджана опубликовала фото, сделанное после задержания бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Соответствующая публикация размещена на сайте ведомства.

«Нелегально въехавший в страну и работавший в должности так называемого «государственного министра Нагорно-Карабахской Республики» Рубен Карленович Варданян, 1968 года рождения, был задержан на пункте выезда с государственной границы «Лачин» при движении из Азербайджанской Республики в направлении Армении», — сообщили в погранслужбе.

Отмечается, что бизнесмен был доставлен в Баку «для принятия соответствующего решения».

До этого жена экс-главы Карабаха Варданяна подтвердила его арест властями Азербайджана.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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