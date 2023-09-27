Алиханов не стал комментировать идею вернуть Калининграду название Кенигсберг

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в разговоре с «Газетой.Ru» назвал «глупостью» предложение парламента Эстонии отказаться в эстонском языке от русского названия Калининграда. Эстонские власти предлагали вернуть городу немецкое название Кенигсберг.

«Глупости не комментирую», — сказал Алиханов.

Во вторник, 26 сентября, комитет по иностранным делам эстонского парламента (рийгикогу) постановил, что в стране следует прекратить использовать нынешнее название Калининграда, принятое в советские времена, заменив его историческим названием Кенигсберг. Председатель комитета Марко Михкельсон отметил, что это решение должно быть принято вслед за Польшей, Латвией и Литвой. Аналогично депутаты решили поступить и с городом Кингисепп в Ленинградской области, переименовав его в Ямбург (название до 1922 года) или Яама.

Калининград вошел в состав СССР после окончания Великой Отечественной войны. До 4 июля 1946 года город носил немецкое название Кенигсберг.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.