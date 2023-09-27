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В Госдепе США оценили ситуацию на севере Косово и Метохии

Представитель Госдепа США Миллер призвал к деэскалации на севере Косово

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Depositphotos

Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтт Миллер на фоне обострения ситуации на севере Косово призвал все заинтересованные стороны работать в координации с международными партнерами для стабилизации обстановки. Об этом пишет сербское агентство Tanjug.

«Что мы считаем важным, так это то, чтобы все стороны немедленно начали работать в координации с международными партнерами для деэскалации ситуации, обеспечения безопасности, верховенства закона и возвращения к диалогу при посредничестве ЕС», — заявил Миллер.

Ранее посол США в Сербии Кристофер Хилл заявил, что страны «Квинты» (Великобритания, Германия, Италия, США и Франция — «Газета.Ru») считают опасным обострение ситуации на севере Косово и Метохии.

На севере Косово в ночь на 24 сентября неизвестные обстреляли косовских полицейских. Силы НАТО в регионе заявили, что готовы подключиться к ситуации. На территорию православного монастыря Баньска вторглась группа вооруженных людей в масках на бронированном автомобиле, косовская полиция начала спецоперацию. Президент Сербии созвал Совбез. Что происходит в регионе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле назвали ситуацию в Косово напряженной.

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