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Сербия перебросила бронемашины на границу с Косово

Blic: Сербия перебросила бронемашины на границу с Косово

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Florion Goga/Reuters

Сербия перебрасывает бронемашины на административную границу с Косово. Об этом сообщает Blic.

Отмечается, что грузовые платформы с военной техникой движутся из сербского города Кралево в сербский город Рашка. Он расположен приблизительно в 10 км от границы частично признанной республики Косово.

До этого президент Сербии Александар Вучич заявил, что Совет национальной безопасности республики проведет заседание на фоне происходящего на севере Косово и Метохии. 

Президент Сербии также рассказал, что несколько десятков сербов были окружены в регионе, это было сделано «вместе с международными силами, логистически и всеми способами».

До этого сообщалось, что силы НАТО для Косово (KFOR) присутствуют в зоне проведения операции косовской полиции и готовы подключиться в случае необходимости.

В ночь на 24 сентября около 3:00 (4:00 мск) близ села Баньска в муниципалитете Лепосавич на севере края неизвестные обстреляли косовских полицейских. Президент Косово Вьоса Османи обвинила в нападении «сербские преступные банды».

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.

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