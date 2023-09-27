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Путин поздравил Бердымухамедова с Днем независимости Туркмении

Путин отметил роль Бердымухамедова в сотрудничестве России и Туркмении

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин поздравил туркменского главу государства Гурбангулы Бердымухамедова с Днем независимости Туркмении, напомнив о стратегическом партнерстве стран. Об этом сообщается в телеграмме на сайте Кремля.

Путин приурочил поздравление к 32-й годовщине провозглашения независимости Туркмении.

«Ваша страна уверенно двигается по пути экономического и социального развития, пользуется заслуженным авторитетом на международной арене», — подчеркнул Путин.

Как отметил президент России, отношения между РФ и Туркменией вышли на уровень углубленного стратегического партнерства.

Также Путин пожелал Бердымухамедову здоровья и успехов.

27 сентября является в стране праздничным нерабочим днем.

До этого Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости страны. Независимость Таджикистан получил 9 сентября 1991 года.

Ранее Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный.

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