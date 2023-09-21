Эстония решила первой в НАТО создать подразделение дронов-камикадзе

Эстония собирается стать первой страной — участницей Североатлантического альянса с собственным подразделением, которое будет использовать только барражирующие боеприпасы — дроны-камикадзе, пишет Defence One. Как заявил порталу майор эстонских Сухопутных войск Андрей Шлабович, соответствующие планы будут осуществлены в ближайшее время.

По его словам, он станет командиром нового подразделения, которое будет состоять из операторов БПЛА. Шлабович добавил, что эстонская сторона собирается использовать беспилотники из Израиля — Mini-Harpy.

Как отмечает Defence One, соответствующие дроны использовались Азербайджаном для атак на ПВО Армении во время карабахского конфликта. При этом портал подчеркивает, что Эстония изучает и опыт использования БПЛА в рамках конфликта на Украине.

Ранее на Украине рассказали о роли дронов в конфликте с Россией.