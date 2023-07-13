В США нашли виновников публичных падений Байдена

Сотрудники Секретной службы должны учитывать преклонный возраст президента США Джо Байдена, считает ведущая MSNBC Мика Бжезински, передает Fox News. По ее словам, их работа заключается в том, чтобы защитить 80-летнего политика от внезапных падений во время его публичных выступлений.

«Да, ему 80 лет, вы должны быть рядом с ним <…> вам, черт возьми, лучше убедиться, что он не упадет», — отметила Бжезински.

Она также добавила, что в Секретной службе не понимают, какое влияние видеозаписи и фото с падающим президентом США оказывают на американцев. Бжезински подчеркнула, что не сомневается в способности Байдена заниматься политикой и персонал должен помочь ему продолжить свою работу.

Президент США не раз падал на публике с вступлением в должность в январе 2021 года. В том же году Байден несколько раз упал при подъеме по трапу самолета, а в 2022 не смог удержать равновесие во время велосипедной прогулки в Рехобот-Бич, штат Делавэр. В последний раз президент США споткнулся о мешок с песком на церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США в Колорадо в июле 2023 года. Все эти инциденты зачастую получили активное распространение в консервативных СМИ и усилили рассуждения политиков из оппозиционной Республиканской партии о том, что Байден слишком стар для руководства государством.

Ранее терапевт назвал возможные причины частых падений Байдена.