Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США нашли виновников публичных падений Байдена

Ведущая MSNBC Бжезински заявила, что в публичных падениях Байдена виновата Секретная служба

close
100%
Andrew Harnik/AP

Сотрудники Секретной службы должны учитывать преклонный возраст президента США Джо Байдена, считает ведущая MSNBC Мика Бжезински, передает Fox News. По ее словам, их работа заключается в том, чтобы защитить 80-летнего политика от внезапных падений во время его публичных выступлений.

«Да, ему 80 лет, вы должны быть рядом с ним <…> вам, черт возьми, лучше убедиться, что он не упадет», — отметила Бжезински.

Она также добавила, что в Секретной службе не понимают, какое влияние видеозаписи и фото с падающим президентом США оказывают на американцев. Бжезински подчеркнула, что не сомневается в способности Байдена заниматься политикой и персонал должен помочь ему продолжить свою работу.

Президент США не раз падал на публике с вступлением в должность в январе 2021 года. В том же году Байден несколько раз упал при подъеме по трапу самолета, а в 2022 не смог удержать равновесие во время велосипедной прогулки в Рехобот-Бич, штат Делавэр. В последний раз президент США споткнулся о мешок с песком на церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США в Колорадо в июле 2023 года. Все эти инциденты зачастую получили активное распространение в консервативных СМИ и усилили рассуждения политиков из оппозиционной Республиканской партии о том, что Байден слишком стар для руководства государством.

Ранее терапевт назвал возможные причины частых падений Байдена.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях