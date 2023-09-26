Эрдоган заявил, что США связывают вопрос членства Швеции в НАТО с истребителями F-16

США продолжают связывать перспективу членства Швеции в НАТО с одобрением поставок Анкаре истребителей F-16. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам по возвращении из рабочей поездки в Нахичевань, передает агентство Anadolu.

«США продолжают ставить в зависимость от F-16 вопрос о Швеции. То же делает и Канада. Говорят разобраться с этим», — сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что у его страны есть парламент, поэтому она подаст заявку и будет следить за прогрессом. Он подчеркнул, что когда и каким будет решение, определит только парламент Турции.

Эрдоган также рассказал, что в ходе недавнего визита в США глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном и обсудил с ним вопрос продажи истребителей. Теперь Анкара надеется получить положительный результат «без особых задержек», добавил он.

10 сентября Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 заявил, что обсудил с президентом США Джо Байденом поставки истребителей F-16 Турции.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.