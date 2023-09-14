В Германии выступили против вступления Украины в Евросоюз

Депутат немецкого парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что не видит Украину членом Европейского союза (ЕС) из-за высокого уровня коррупции и слабой экономики. Она отметила, что у организации и без того достаточно проблем. Слова Вагенкнехт приводит ТАСС.

«Должен ли ЕС, который так глубоко разделен в социальном и политическом отношении и уже целиком перегружен большим количеством проблем, принять одну из самых коррумпированных стран в Европе [Украину], которая даже до войны не имела и половины подушевого ВВП самой бедной страны ЕС?», — заявила парламентарий.

Вагенкнехт также раскритиковала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. По ее мнению, продвигаемая главой ЕК политика по экономической борьбе с Россией ведет к обнищанию людей в ЕС, что может «погубить Европу».

Ранее Вагенкнехт констатировала невозможность победы Украины в конфликте с РФ. С ее точки зрения, фронт «почти не движется», кризис следует закончить путем переговоров.

До этого вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев будет готов к членству в Европейском Союзе через 2 года.

Ранее в Евросоюзе рассказали, какого мира хотят добиться для Украины.