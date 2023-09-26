В США назвали угрозу, способную помешать финансированию Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в случае прекращения финансирования работы американского правительства помощь Украине может оказаться под угрозой. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Украинский вопрос в значительной степени относится к проблемам национальной безопасности США. В случае «шатдауна» мы не получим средства, которые запросили, в частности, $20 млрд на оборонительные нужды Украине, в результате украинцы пострадают на поле боя», — сказал Кирби.

Ранее Кирби сообщал, что американские власти пока не могут ничего сказать о предоставлении Украине тактических ракет ATACMS. В ответ на просьбу журналистов прокомментировать публикации ведущих американских СМИ о том, что президент США Джо Байден якобы пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому передать ограниченную партию ракет ATACMS с увеличенной дальностью поражения, Кирби сказал, что ему на данный момент нечего объявить относительно ракет ATACMS.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.