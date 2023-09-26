Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США назвали угрозу, способную помешать финансированию Украины

Белый дом: прекращение финансирования правительства США повлияет на Украину

close
100%
Depositphotos

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в случае прекращения финансирования работы американского правительства помощь Украине может оказаться под угрозой. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Украинский вопрос в значительной степени относится к проблемам национальной безопасности США. В случае «шатдауна» мы не получим средства, которые запросили, в частности, $20 млрд на оборонительные нужды Украине, в результате украинцы пострадают на поле боя», — сказал Кирби.

Ранее Кирби сообщал, что американские власти пока не могут ничего сказать о предоставлении Украине тактических ракет ATACMS. В ответ на просьбу журналистов прокомментировать публикации ведущих американских СМИ о том, что президент США Джо Байден якобы пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому передать ограниченную партию ракет ATACMS с увеличенной дальностью поражения, Кирби сказал, что ему на данный момент нечего объявить относительно ракет ATACMS.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях