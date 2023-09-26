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Байден призвал не голосовать за республиканцев в случае отказа финансировать правительство

Байден призвал американцев не голосовать за конгрессменов-республиканцев

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Manuel Balce Ceneta/AP

Президент США Джо Байден заявил, что американцам не нужно голосовать за конгрессменов-республиканцев, если те не утвердят меры, необходимые для дальнейшего финансирования федеральных властей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Байдена, некоторые американские законодатели хотят прекратить финансирование правительства. Президент США считает, что «маленькая группа радикально настроенных республиканцев» не желает выполнять условия договоренностей, которые были достигнуты между Белым домом и спикером палаты представителей конгресса США Кевином Маккарти относительно государственных расходов.

Байден отметил, что решение вопросов, которые касаются финансирования правительства, является одной из основных обязанностей американского конгресса. Он особо подчеркнул, что если конгрессмены-республиканцы не начнут выполнять свою работу, то нужно прекратить голосовать за них.

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена на посту главы Белого дома достиг нового антирекорда.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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