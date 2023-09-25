Власти Венгрии отказались возвращать военнообязанных украинцев домой

Будапешт не станет возвращать на родину прибывших в страну военнообязанных украинцев, несмотря на просьбы Киева. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы никого силой возвращать на Украину не будем», — указал премьер в ходе заседания парламента.

Он пояснил, что осенью текущего года Венгрия не станет выполнять запрос украинского правительства о репатриации военнообязанных граждан Украины.

«Десятки тысяч беженцев с Украины нашли в Венгрии безопасность и дом. В равной степени закарпатские венгры и украинцы», — отметил Орбан.

До этого с подобным заявлением выступал вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен. Он говорил, что страна не будет выдавать Киеву военнообязанных украинских уклонистов-переселенцев и передавать данные о них.

В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным странам с просьбой депортировать обратно мужчин призывного возраста из-за тяжелых потерь и нехватки личного состава в результате летнего контрнаступления.

Ранее посольство США попросило польские СМИ содействовать возвращению украинцев на родину.