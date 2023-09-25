В Польше раскритиковали Зеленского за чествование ветерана дивизии «Галичина»

Депутат Европейского парламента (ЕП) от польской партии «Право и справедливость», бывший премьер-министр Польши Беата Шидло усомнилась в том, что Владимир Зеленский не знал, кого приветствовали в канадском парламенте во время его визита. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Канадские политики — хотя на них это не очень хорошо отражается — возможно, не знали, кому они аплодируют. Но разве президент Украины не догадался, что 98-летний «украинский герой» делал во время Второй мировой войны?», — написала Шидло.

Она также обвинила Зеленского в том, что он не замечает, как на Украине распространяется культ сотрудничавших с нацистской Германией украинских формирований времен Второй Мировой войны.

До этого Associated Press сообщило, что Владимир Зеленский во время своего выступления в парламенте Канады поприветствовал экс-бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку. Одна из фотографий с выступления главы украинского лидера, на которой он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону присутствующих, а возле него стоит канадский премьер-министр Джастин Трюдо, подписана как: «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунку, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны».

Ранее в Совфеде объяснили, как чествование нациста отразится на репутации Канады.