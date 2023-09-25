В Совфеде объяснили, как чествование нациста отразится на репутации Канады

Чествование в парламенте Канады престарелого бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки испортит репутацию всей страны. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» озвучил сенатор Константин Долгов. Он отметил, что западные страны уже не замечают потворства нацистам.

«Допустить подобное в собственном правительстве могут только глупые люди. Видимо, местные парламентарии забыли о том, на чьей стороне выступала Оттава в период Второй мировой войны. Это ужасный пример полного искажения исторической памяти: еще 80 лет назад отцы этих политиков сражались против Гитлера, а сегодня их дети хлопают нераскаявшемуся украинскому преступнику», — подчеркнул Долгов.

Он добавил, что Россия будет инициировать обсуждение этой возмутительной акции на всех международных площадках.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, произнося речь в парламенте Канады, поприветствовал Хунку. Одна из фотографий с выступления украинского лидера, на которой он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону присутствующих, а возле него стоит канадский премьер-министр Джастин Трюдо, подписана как: «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунку, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны».

В связи с этим инцидентом посольство России направит в МИД Канады ноту.

Ранее в МИД России отметили комичность чествования нациста в канадском парламенте.