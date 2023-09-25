В США заявили, что план сломить Москву санкциями не сработал

Офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди заявил, что Западу не удалось сломать Россию санкционным давлением, от рестрикций в отношении Москвы пострадали западные экономики. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Джорджа Гэллоуэя.

«Они [страны Запада] действительно думали, что санкции и другие меры … которые они оказывают на Россию, будут достаточными, чтобы если не сломать Москву, то, по крайней мере, заставить дважды подумать. <...> Это имело обратный эффект, в основном от этого пострадали западные экономики», — констатировал Джиральди.

Он также указал на просчет стран Запада в восприятии Украины как грозного противника для России. По словам Джиральди, западные правительства убедили себя, что ВС РФ недостаточно обучены и мотивированы для ведения боевых действий.

До этого глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что от введенных против Москвы рестрикций страдают и «обычные граждане». По ее словам, российский народ должен понимать, что за события на Украине «нужно платить».

Западные государства ввели масштабные санкции против России в ответ на начало специальной военной операции на Украине в конце февраля 2022 года. В частности, Евросоюз принял 11 пакетов ограничительных мер. В западной прессе не раз признавали, что экономика России смогла выдержать подобное давление.

Ранее офицер ЦРУ в отставке заявил о потере интереса к Украине со стороны США.