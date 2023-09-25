МИД: МККК подтвердил соблюдение Азербайджаном норм права в ходе операции в Карабахе

Международный Комитет Красного креста (МККК) подтвердил, что операция Азербайджана в Карабахе проводилась «с соблюдением норм международного права», передает РИА Новости.

Как заявил представитель азербайджанского МИД, премьер-министр Армении Никол Пашинян также опроверг информацию о том, что целью Азербайджана было гражданское население.

Ранее в городе Ходжалы, расположенном на территории Нагорного Карабаха, началась встреча представителей официальных властей Азербайджана и этнических армян.

Азербайджанскую Республику представляет депутат Милли Меджлиса (парламента) Рамин Мамедов, который в марте этого года был назначен президентом страны Ильхамом Алиевым ответственным за контакты с карабахскими армянами.

Первая встреча в таком формате после завершения антитеррористической операции Баку была проведена 21 сентября в городе Евлах.

Город Ходжалы печально известен тем, что в феврале 1992 года там произошли массовые погромы между представителями азербайджанского и армянского народов.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.