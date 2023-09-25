В Кремле прокомментировали обострение ситуации в Армении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по ситуации в Армении в сейчас идут диалоги на различных уровнях. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга с журналистами.

«Продолжается диалог на различных уровнях с Арменией, особенно в эти непростые дни...» — уточнил он.

По словам пресс-секретаря главы государства, у Владимира Путина был телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

При этом Песков подчеркнул, что в РФ не согласны с попытками обвинить в чем-то российских миротворцев.

«Мы продолжим диалог с армянской стороной и Пашиняном, продолжим работу, чтобы соблюдались все права карабахских армян», — резюмировал представитель Кремля.

До этого Минобороны РФ сообщало, что вооруженные формирования в Нагорном Карабахе начали разоружаться и сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев.

Также МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.