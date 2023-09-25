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В Польше заявили, что ФРГ «надоело» привозить мигрантов в страну

В Польше поприветствовали усиление пограничного контроля с ФРГ

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Leonid Scheglov/BelTA/Reuters

Кандидат в польский Сейм от «Третьего пути» Рышард Петру заявил, что Германии «надоело» привозить мигрантов в страну после того, как стало известно, что Берлин планирует усилить контроль на границе с Польшей. В интервью Polsat Петру отметил, что усиление мер со стороны ФРГ «необходимо».

«Немцы привезли столько мигрантов, что им это надоело. Ни одна страна не выдержит такого количества мигрантов… Я понимаю, что контроль с их стороны необходим, когда есть риск неконтролируемого процесса [миграции] с нашей стороны. Было бы плохо, если бы это в конечном итоге так и произошло», — сказал он.

Петру также раскритиковал польское правительство за то, что страну «наводняют» десятки тысяч людей, несмотря на антиимигрантскую риторику правящей партии.

Ранее министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что Германия готовится на фоне миграционного кризиса усилить контроль на границах с Польшей и Чехией.

До этого сообщалось, что правящая партия Польши «Право и справедливость» пытается дистанцироваться от скандала из-за сообщений о том, что консульства страны могли выдавать рабочие визы в обмен на взятки. Обвинения в коррупции могут подорвать позиции партии перед выборами в следующем месяце.

Ранее во Франции рассказали, в каких случаях в Европе не рады мигрантам.

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