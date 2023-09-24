Вершинин обсудил с замглавы МИД Турции ситуацию с зерновой сделкой и Карабах

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с замглавы МИД Турции Бураком Акчапаром ситуацию вокруг зерновой сделки, а также Нагорный Карабах и Сирию. Об этом сообщает ТАСС.

«Собеседники подробно обсудили ситуацию вокруг заключенных 22 июля 2022 года стамбульских договоренностей после прекращения черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что внимание было уделено развитию событий в процессе урегулирования ситуации в Карабахе и текущей обстановки в Сирии.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле зерновую сделку. Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. 17 июля 2023 года сделка прекратила действие.

Ранее Путин назвал условия для возобновления зерновой сделки.