МИД Польши обвинил канцлера ФРГ в нарушении принципов суверенного равенства государств

Руководитель Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау обвинил федерального канцлера Германии Олафа Шольца во вмешательстве во внутренние дела республики из-за его критики в адрес Варшавы из-за скандала с возможными нарушениями при выдаче виз. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, последнее заседание Шольца «нарушает принципы суверенного равенства государств», которые были провозглашены правительством Германии в договоре с Варшавой от 1991 года.

По мнению министра, компетенция федерального канцлера ФРГ не касается идущего в республике судебного процесса.

Он призвал Шольца уважать суверенитет Польши и воздерживаться от заявлений, которые наносят ущерб их отношениям.

До этого Шольц выступил за строгий контроль на границах ЕС на фоне скандала с выдачей виз в Польше.

По словам канцлера, количество мигрантов сильно возросло и «если кто-то приезжает из Польши, то пусть там же проходит регистрацию и проходит процесс в связи с запросом на убежище», а не покупает себе визу.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.