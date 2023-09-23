В США заявили, что НАТО «играет в опасную игру», помогая Украине

Бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря Соединенных Штатов Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон считает, что предоставление Вооруженным силам Украины (ВСУ) информации для нанесения ударов по ВС РФ со стороны НАТО можно рассматривать как агрессию против Москвы. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Чем ближе НАТО к конфликту, тем больше вероятность того, что она сама будет в него вовлечена. Я не сомневаюсь, что мы, вероятно, предоставляем как минимум разведывательную информацию с самолетов, которые летают в этом районе, если не больше, а может быть, и наводим на цели», — сказал он.

По его словам, подобное развитие событий — акт войны против России и ее союзников.

Уилкерсон отметил, что Россия имеет право рассматривать любую воздушную технику НАТО как законную цель в зоне проведения спецоперации. «Мы [страны НАТО] играем в очень опасную игру», подчеркнул полковник.

Ранее четверо немецких интеллектуалов, включая сына бывшего канцлера ФРГ Вилли Брандта Питера Брандта, выступили с новой мирной инициативой по Украине и заявили о возрастающем риске эскалации украинского конфликта до войны Европы с Россией.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон говорил, что Путин не намерен отступать в рамках украинского конфликта, пока не добьется выполнения требований российской стороны.

Ранее в США заявили, что Вашингтон не поможет Киеву, ввязавшись в войну с РФ.