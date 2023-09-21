В США заявили, что Вашингтон не поможет Киеву, ввязавшись в войну с РФ

Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол призвал руководство страны перестать финансировать Украину, так как это чревато прямым противостоянием с РФ. Об этом он написал в статье для The American Conservative.

Он отметил, что у США «нет лишних денег, чтобы отправлять их на Украину», что администрация Белого дома не в состоянии сформулировать четкую стратегию в украинском конфликте, а «долгожданное контрнаступление Украины не привело к значительным успехам».

«Чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем выше риск того, что просчет или целенаправленная эскалация втянут Соединенные Штаты в прямой конфликт с Россией», — утверждает Пол.

При этом он отметил, что Москва по-прежнему обладает крупнейшим ядерным арсеналом в мире и участие Соединенных Штатов в конфликте сопряжено с риском.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.