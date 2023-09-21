Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что Вашингтон не поможет Киеву, ввязавшись в войну с РФ

Сенатор Пол: США затягивают конфликт на Украине, рискуя противостоянием с РФ

close
100%
Shutterstock

Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол призвал руководство страны перестать финансировать Украину, так как это чревато прямым противостоянием с РФ. Об этом он написал в статье для The American Conservative.

Он отметил, что у США «нет лишних денег, чтобы отправлять их на Украину», что администрация Белого дома не в состоянии сформулировать четкую стратегию в украинском конфликте, а «долгожданное контрнаступление Украины не привело к значительным успехам».

«Чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем выше риск того, что просчет или целенаправленная эскалация втянут Соединенные Штаты в прямой конфликт с Россией», — утверждает Пол.

При этом он отметил, что Москва по-прежнему обладает крупнейшим ядерным арсеналом в мире и участие Соединенных Штатов в конфликте сопряжено с риском.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях