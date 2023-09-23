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Кремль направил президенту Италии соболезнования в связи со смертью Наполитано

Путин выразил соболезнования президенту Италии в связи со смертью Наполитано

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования итальянскому лидеру Серджо Маттарелле в связи со смертью сенатора и бывшего президента Италии Джорджо Наполитано, передает пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что Наполитано был выдающимся государственным деятелем и настоящим патриотом своей страны.

«В юности Наполитано мужественно боролся с фашизмом в рядах Сопротивления, а потом многие годы верно служил своей стране, в том числе на посту президента и других высоких правительственных должностях», — говорится в телеграмме Кремля.

Наполитано по праву пользовался искренним уважением соотечественников и большим международным авторитетом, отметил Путин. Он добавил, что ему посчастливилось общаться с Наполитано и он навсегда сохранит о нем светлую память.

Путин попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Наполитано.

О смерти Наполитано стало известно 22 сентября. Он был президентом Италии с 2006 по 2015 год. В шестом туре президентских выборов в Италии, 20 апреля 2013 года, 87-летний Джорджо Наполитано стал первым в истории Италии переизбранным президентом.

Ранее было доказано, что чувство одиночества повышает риск преждевременной смерти.

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