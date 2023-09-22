Канада ввела санкции против МГИМО, ВШЭ, Юнармии и «Комсомольской правды»

МИД Канады сообщил о введении санкций против 42 российских физлиц и 21 юридического — среди них университеты МГИМО и ВШЭ, Российское географическое общество (РГО) и клуб «Валдай». Об этом сообщает ТАСС.

В санкционные списки внесены ректор МГИМО Анатолий Торкунов, политологи Федор Лукьянов, Андрей Кортунов и Дмитрий Тренин.

Кроме того, власти Канады ввели санкции против главы Россотрудничества Евгения Примакова, главы Минтруда Антона Котякова, а также изданий «Взгляд» и «Комсомольская правда».

В списке также находятся Совет по внешней и оборонной политике и Российское движение детей и молодежи «Движение Первых»

В феврале прошлого года стало известно, что Канада вводит санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова из-за эскалации на Украине. В начале апреля того же года Канада ввела санкции против ряда российских бизнесменов.

С начала 2022 года Канада выделила Украине помощь на сумму более восьми миллиардов канадских долларов ($5,9 миллиарда).

Ранее Канада заявила о планах передать Украине $482 млн и танки Leopard 2.