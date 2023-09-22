В Госдуме сменился депутат от «Единой России»

Глава центрисполкома «Единой России» Александр Сидякин заменит в Госдуме Игоря Кастюкевича, сообщил в своем Telegram-канале секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

По его словам, Сидякин получит мандат депутата Госдумы, освободившийся после перехода в Совет Федерации Кастюкевича.

Ранее первый заместитель главы фракции Дмитрий Вяткин заявил, что «Единая Россия» в рамках своей работы в Госдуме в осеннюю сессию сосредоточится на инициативах, в частности, связанных с участниками специальной военной операции на Украине. По его словам, главным проектом по традиции станет бюджет.

Он добавил, что при рассмотрении и принятии бюджета в приоритете для фракции стоит обеспечение выполнения государством всех социальных обязательств перед гражданами. Вяткин подчеркнул, что важным станет и реализация указов президента России Владимира Путина.

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