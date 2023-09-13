Глава ГУР Украины решил пойти учиться на политолога

Руководитель главного управления разведки (ГУР) при министерстве обороны Украины Кирилл Буданов собирается пойти в аспирантуру ровенского университета «Острожская академия», передает «Страна.ua». По данным издания, глава ГУР поступает на вечернее отделение и будет учиться по специальности «Политология».

Как отмечает «Страна.ua», эту информацию уже подтвердил ректор «Острожской академии» Игорь Пасечник. Однако, по его словам, в настоящее время приказа о зачислении Буданова в образовательное учреждение нет.

«Академию окончил главнокомандующий [вооруженных сил Украины Валерий Залужный], девять боевых генералов и командующий 30-й армией, академия стала популярной. У нас такая специальность как «Национальная безопасность» и «Политология», которые как раз связаны с вопросами, касающимися военного дела», — пояснил Пасечник.

Ранее в России предрекли Буданову отставку с поста главы ГУР Украины вслед за уходом министра обороны страны Алексея Резникова.