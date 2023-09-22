Политолог: МУС не вписан ни в одну программу ООН

Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве России Леонид Крутаков в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что президент России Владимир Путин почти не передвигается по миру. Американский чиновник напомнил о том, что глава российского государства пропустил саммит G20 и Генассамблею ООН. По словам эксперта, на сегодняшний день, странам приходится считаться с решениями Международного уголовного суда (МУС), несмотря на то, что Римский статут признают далеко не все.

«МУС не вписан ни в одну программу ООН, это институт того самого миропорядка, о котором говорят на Западе. Оказалось, что он, как это ни странно, действует, хоть и по абсурдным, непонятным нам законам. Но мы вынуждены с ним считаться. Это факт действительности», — сказал политолог.

Он призвал не делать проблему из-за якобы глобальной изоляции России. По его мнению, РФ должна жить своей жизнью, а противники рано или поздно сами явятся на переговоры.

17 марта 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают ничтожным данное решение МУС.

Ранее Европарламент призвал МУС выдать ордер на арест Лукашенко.