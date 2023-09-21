Суд перенес слушания по делу сына президента США

Суд в штате Делавэр перенес на 3 октября предварительные слушания по делу о незаконном хранении оружия против сына президента США Хантера Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

В окружном суде подчеркнули, что заседание переносится по просьбе представителей подзащитного.

До этого Хантер подал в суд на Налоговое управление США (IRS).

Согласно утверждению Байдена-младшего, налоговая служба не имела права раскрывать информацию о его налоговой декларации. Также она не установила гарантий для обеспечения конфиденциальности его личных записей.

В четверг американская прокуратура предъявила обвинения Хантеру Байдену. Отмечается, что сына президента США обвиняют в том, что он в 2018 году соврал при приобретении револьвера Colt Cobra о том, что он не принимает наркотические вещества. Еще одно обвинение касается употребления наркотиков в период владения оружием.

29 августа сообщалось, что председатели судебного комитета, комитета по надзору и подотчетности, а также комитета по доходам и расходам палаты представителей конгресса США Джим Джордан, Джеймс Комер и Джейсон Смит потребовали от Министерства юстиции США предоставить всю связанную документацию о назначении прокурора округа Делавэр Дэвида Уайсса спецпрокурором по делу Хантера Байдена, сына президента США. Конгрессмены выразили подозрение в необъективности ведомства.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.