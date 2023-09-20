В США призвали к поставкам оружия Тайваню вместо Украины

США не могут одновременно помогать с вооружениями Украине и Тайваню, заявил сенатор-республиканец Джеймс Вэнс, передает РИА Новости. По его словам, оборонно-промышленный комплекс государства просто не справится с подобной нагрузкой, поэтому Вашингтону нужно сделать выбор.

«Мы поставляем слишком много вооружения на Украину и производим его недостаточно <…> Думаю, что нам надо отказаться от одного [театра военных действий] в пользу другого, что отвечает интересам нашей национальной безопасности», — отметил Вэнс.

Он добавил, что предпочтительнее для интересов США будет сделать выбор в пользу Тайваня. Вэнс подчеркнул, что возможная попытка Китая силового решения тайваньского вопроса приведет к крушению экономики США, зависимой от промышленности спорного острова.

Вопрос статуса Тайваня — один из самых болезненных для Пекина. Несмотря на то, что большинство государств мира придерживаются политики «одного Китая», с момента окончания войны в 1949 году Тайвань, или Китайская Республика — де-факто независимое государство. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, критикуя любые несанкционированные контакты с Тайбэем.

Ранее в США признали отсутствие данных по использованию западного оружия Украиной.