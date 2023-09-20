В партии Марин Ле Пен заявили о погашении кредита перед АО «Авиазапчасть»

Французская партия «Национальное объединение» под лидерством Марин Ле Пен заявила о досрочном погашении кредита на сумму более €6 млн перед российской компанией «Авиазапчасть». Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Несмотря на окончательный срок, назначенный на 20 декабря 2028 года, «Национальное объединение» выполнило погашение остатка своего кредита на сумму €6 088 784,00», — говорится в тексте.

Как отмечается в заявлении, досрочное погашение обязательств стало возможным благодаря «политике экономии, реструктуризации услуг, пересмотру контрактов».

В партии отметили, что кредит был взят для финансирования политической деятельности «Национального объединения» и участия в выборах, в то время как другие европейские и французские банки отказались предоставить заем.

Ранее во Франции обвинили партию Ле Пен в связях с Москвой. Как писало издание Euractiv со ссылкой на доклад французского парламента, партия «Национальное объединение» создала «особые отношения» с Москвой, что выражается в близких взглядах как на политику, так и на геополитику, а также в схожих ценностях.

Кроме того, отмечается, что кредит в размере €9 млн, взятый партией в российском банке в 2014 году, мог повлиять на позиции «Национального объединения».

Ранее сообщалось, что большинство французов считают, что Ле Пен станет следующим президентом.