Большинство французов считают, что Ле Пен станет следующим президентом

Большинство французов считают, что глава политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен сможет одержать победу на президентских выборах, которые пройдут в 2027 году. Об этом свидетельствую данные опроса социологической службы Elabe.

Согласно статистическим данным, 61% опрошенных французов полагает, что Ле Пен может победить на выборах 2027 года. Из них 52% считают такое развитие событий возможным, в то время как 9% полностью в этом уверенны.

37% респондентов высказали точку зрения, что лидер «Национального объединения» не сможет стать главой государства.

Результаты опроса демонстрируют, что 48% участвовавших в опросе считают, что у Ле Пен есть все необходимые качества, чтобы стать президентом. Однако 71% респондентов утверждают, что у нее «авторитарный характер». Еще 61% заявил, что она «хочет что-то изменить».

Имидж Марин Ле Пен улучшается в глазах французов, следует из результатов опроса.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Франции, мэр Гавра Эдуар Филипп стал более популярным кандидатом в президенты из числа представителей правых и центристов, чем лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Ранее Ле Пен пригрозила Макрону третьей мировой войной из-за решений по Украине.