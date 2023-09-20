Байдена и Путина призвали остановить геноцид в Карабахе

Мировое сообщество не должно закрывать глаза на попытку геноцида 120 тыс. армян в Карабахе со стороны Азербайджана, заявил бывший главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Луис Морено Окампо. В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что Баку пользуется отсутствием внимания к проблеме из-за конфликта на Украине.

«Международное сообщество до сих пор терпело геноцидные действия [президента Азербайджана Ильхама] Алиева. Пришло время проснуться. Европейские страны, такие как Франция, могут помочь президентам США и России Джо Байдену и Владимиру Путину совместными усилиями остановить геноцид армян 2023 года», — написал Окампо.

Он добавил, что если российский лидер и глава Белого дома согласятся сотрудничать с друг другом по этому вопросу, то им потребуется всего один день, чтобы прекратить геноцид в регионе. Окампо подчеркнул, что действия Баку против армян Карабаха не должны стать подобием ущерба от конфликта на Украине.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. На следующий день в российском оборонном ведомстве сообщили о достижении соглашения между силами Карабаха и Баку.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.