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В Госдуме вспомнили о геноциде армян из-за действий Азербайджана в Карабахе

Депутат Затулин назвал действия Азербайджана первыми шагами к геноциду армян

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Emrah Gurel/AP

Первый зампред комитета Госдумы до делам СНГ Константин Затулин заявил «Газете.Ru», что в действиях Азербайджана в Нагорном Карабахе действительно можно усмотреть первые шаги к геноциду. Так политик прокомментировал обвинения Следственного комитета Армении в адрес Азербайджана в связи с блокировкой Лачинского коридора, перекрытием коммуникаций в Карабахе и попытками этнических чисток армян.

«Я согласен с тем, что попытка, которая осуществляется, условия, которые выдвигаются, очень схожи с теми, которые фактически были реализованы в ходе геноцида армян в начале ХХ века. Может ли в этой ситуации армянское население Нагорного Карабаха доверять Азербайджану, который требует разоружения? Это значит просто выдать себя в руки на милость победителя. В этом проблема. И то, что сегодня Азербайджан делает — да, это очень напоминает первые шаги для совершения действий, которые подпадают под понятие «геноцид». Может это несколько преждевременно, но это так», — сказал Затулин.

Он напомнил, что в ходе геноцида армян в начале ХХ века погибли миллионы людей.

«Геноцид армян в период Первой мировой войны начался с истребления всех армянских военнослужащих турецкой армией. Они были просто казнены. Для того, чтобы эти люди с оружием в руках не могли защищать армянское население, которое позже подверглось изгнанию, депортациям, убийствам, грабежам и так далее. Погибло в общей сложности, как известно, более миллиона армян. И это признано многими странами, в том числе и Россией. Азербайджан и Турция этого не признают», — заключил депутат.

О том, что в Армении возбуждены уголовные дела по признакам геноцида, связанные с действиями Азербайджана, сообщили армянские СМИ.

Накануне, 19 сентября, Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. 20 сентября армянская администрация Нагорного Карабаха приняла решение о прекращении огня, полном разоружении и выводе тяжелой техники с территории республики.

Ранее сообщалось, что погибли минимум семь мирных жителей Нагорного Карабаха, еще 35 были ранены из-за военных действий.

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