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Грузии предрекли «евромайдан» из-за действий ЕС

В Службе госбезопасности Грузии заявили об угрозе запуска «евромайдана» в стране

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Zurab Tsertsvadze/AP

В Грузии планируется запуск аналога украинских массовых протестов 2014 года — «евромайдана», который в итоге привел к госперевороту, — заявили в грузинской Службе госбезопасности (СГБ), передает ТАСС. По данным ведомства, за организацией подобных мер стоит группа лиц, в частности экс-замминистра внутренних дел Грузии Георгий Лордкипанидзе, уехавший на Украину.

«В октябре-декабре текущего года планирует в Грузии устроить дестабилизацию и гражданские беспорядки, чья конечная цель — свержение власти насильственным путем <…> по подтвержденным сведениям, организаторы рассматривают возможность осуществить в Грузии сценарий, схожий с прошедшим на Украине в 2014 году «евромайданом», — говорится в сообщении.

В СГБ добавили, что это не единственный сценарий, рассматриваемый заговорщиками. В ведомстве подчеркнули, что запуск протестов приурочен к опубликованию Еврокомиссией своего решения по статусу кандидата в Евросоюз для Грузии — в октябре ожидается предварительное заключение, а в декабре окончательный вывод.

С началом российской военной спецоперации на Украине в конце февраля 2022 года западные государства ввели масштабные санкции против России. Запад активно пытался подключить к этой кампании и другие страны, в том числе Грузию. Однако в Тбилиси присоединяться к ограничительным мерам отказались, как и поставлять военную помощь Киеву. Власти Грузии не раз отмечали, что этот подход, в частности, связан с защитой интересов народа республики. На этом фоне страна не получила статус кандидата в ЕС вместе с Украиной и Молдавией. При этом грузинская оппозиция подобную политику властей всячески критикует, в том числе обвиняя правящую партию в «связях с Россией» и создании помех в процессе евроинтеграции республики.

Ранее в Грузии потребовали дать стране статус кандидата в ЕС до конца года.

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