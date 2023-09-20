Турецкий политолог назвал виновника конфликта в Карабахе

США использовали премьер-министра Армении Никола Пашиняна, чтобы досадить России. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил турецкий историк и политолог Мехмет Перинчек, комментируя обострение ситуации в Нагорном Карабахе, а также заявления главы армянского кабмина о том, что Ереван больше не может полагаться на Москву как на гаранта безопасности.

«У Азербайджана есть право на обеспечение своей территориальной целостности, особенно сейчас, когда Армения занимается провокациями по приказу Вашингтона. Причем эти провокации используются американцами не только против Азербайджана, а даже против России», — отметил Перинчек.

Он добавил, что Пашинян всегда стремился вызвать у армян недоверие к России и увести их «под крыло» США.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Карабахе.

В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

В свою очередь в Министерстве обороны Армении отвергли заявления Азербайджана о том, что на территории Карабаха по-прежнему остаются армянские войска.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обвинил Россию в невыполнении обязательств по защите Карабаха.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.