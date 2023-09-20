В ЕК рассказали о «решающем моменте» по членству Украины в Евросоюзе

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев добивается быстрого прогресса в реформах и может «вскоре стать» членом Европейского Союза. По ее словам, если подобный темп преобразований в государстве будет сохранен, то это станет «решающим моментом для Украины». Об этом фон дер Ляйен заявила в интервью Bloomberg.

«Я поражена, увидев, как Украина проводит очень сложные реформы, пока она ведет войну… Если они сохранят темп — а я вижу, что они абсолютно мотивированы — это решающий момент», — заявила фон дер Ляйен.

Тем не менее глава ЕК отказалась называть конкретные сроки по вступлению Украины в Евросоюз. Она выразила надежду, что Киев «в конечном итоге добьется успеха в своей заявке на членство».

До этого еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что даже если Украина согласится начать переговоры с Россией, для вступления в Европейский союз ей придется изменить свою инфраструктуру, свои правила, пройти через определенные этапы.

В начале сентября в Киеве заявили о готовности вступить в Евросоюз в ближайшие два года. По словам вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, ход украинского конфликта определит политические сроки по предоставлению Киеву членства в ЕС.

Ранее в ЕК рассказали о поставках миллиона боеприпасов Украине.