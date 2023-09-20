Обозреватель Джозеф Боско, пишущий для издания Hill, пришел к выводу, что Украина должна принять мысль о возможной капитуляции во время второго президентского срока Джо Байдена или Дональда Трампа. Он отмечает, что даже если Байден останется на посту, президент РФ Владимир Путин, по всей видимости, уверен в достижении своей геостратегической цели. Боско указывает на то, что заявленная стратегия Трампа фактически является политикой, которой администрация Байдена уже следует.

В качестве аргумента он приводит отказ президента США предоставить Украине определенные виды оружия. Кроме того, он отмечает, что есть вероятность того, что Байден «может сдаться» под давлением республиканцев и некоторых демократов.

Боско подводит итог, заявляя, что украинцы должны принять вероятность вынужденной капитуляции либо во время второго срока Трампа, либо во время второго срока Байдена.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок за время СВО посетила Киев дважды. 20 февраля 2023 года в Киев прибыл с необъявленным визитом президент США Джо Байден. 20 апреля 2023 года в Киев прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также с необъявленным визитом.

16 июня канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и итальянский премьер-министр Марио Драги также посетили Киев.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.