Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Американский журналист заявил о возможной капитуляции Украины при Байдене или Трампе

Hill: Украине нужно смириться с мыслью о капитуляции при Байдене или Трампе

close
100%
Reuters

Обозреватель Джозеф Боско, пишущий для издания Hill, пришел к выводу, что Украина должна принять мысль о возможной капитуляции во время второго президентского срока Джо Байдена или Дональда Трампа. Он отмечает, что даже если Байден останется на посту, президент РФ Владимир Путин, по всей видимости, уверен в достижении своей геостратегической цели. Боско указывает на то, что заявленная стратегия Трампа фактически является политикой, которой администрация Байдена уже следует.

В качестве аргумента он приводит отказ президента США предоставить Украине определенные виды оружия. Кроме того, он отмечает, что есть вероятность того, что Байден «может сдаться» под давлением республиканцев и некоторых демократов.

Боско подводит итог, заявляя, что украинцы должны принять вероятность вынужденной капитуляции либо во время второго срока Трампа, либо во время второго срока Байдена.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок за время СВО посетила Киев дважды. 20 февраля 2023 года в Киев прибыл с необъявленным визитом президент США Джо Байден. 20 апреля 2023 года в Киев прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также с необъявленным визитом.

16 июня канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и итальянский премьер-министр Марио Драги также посетили Киев.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях