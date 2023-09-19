Нетаньяху и Зеленский провели первую личную встречу после начала СВО

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху в первый раз после начала Специальной военной операции (СВО) провел личную встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом в своем Telegram-канале сообщает посол Израиля на Украине Михаил Бродский.

По словам посла, встреча Нетаньяху и Зеленского состоялась в Нью-Йорке на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Бродский отметил, что это первая встреча лидеров двух государств после начала конфликта на Украине.

Дипломат разместил в сообщении фотографию, на которой Нетаньяху и Зеленский обмениваются рукопожатиями.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский был убран из ежегодного списка 50 самых влиятельных евреев мира израильской газеты Jerusalem Post.

Примечательно, что в прошлом году украинский президент стоял на первом месте в списке. Тогда Jerusalem Post назвала его не только самым влиятельным евреем мира, но и одним из самых влиятельных людей на свете. В актуальном перечне украинского лидера не оказалось, а первую позицию в нем занял глава американской компании OpenAI Сэм Альтман.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.