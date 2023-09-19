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В G7 полагают, что конфликт на Украине может затянуться на шесть-семь лет

Bloomberg: в G7 полагают, что конфликт на Украине может продолжаться до семи лет

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Shutterstock

Страны G7 считают, что украинский конфликт может продолжаться еще шесть-семь лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из европейской страны блока.

«США и их союзники в «группе семи» теперь ожидают, что конфликт на Украине может затянуться на годы и встраивают такую возможность в свое военное и финансовое планирование... конфликт может продолжаться еще шесть или семь лет», — сказано в публикации.

19 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что не может спрогнозировать сроки завершения украинского конфликта.

В этот же день президент США Джо Байден, выступая на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, говорил, что единственным препятствием мирному решению конфликта на Украине являются действия России.

До этого заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ сообщал, что руководство НАТО на сегодняшний день не видит политических возможностей для мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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