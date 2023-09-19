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В Словакии прокомментировали иск Украины в ВТО из-за зерна

Экс-премьер Словакии Фицо назвал иск Украины в ВТО из-за зерна верхом наглости

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Efrem Lukatsky/AP

Бывший премьер-министр Словакии, глава оппозиционной партии Smer Роберт Фицо заявил, что жалоба Киева на Словакию во Всемирную торговую организацию (ВТО) является верхом наглости и подтверждает, что Украина является несерьезным партнером. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, жалобы украинской стороны на Братиславу по поводу экспорта сельскохозяйственных продуктов являются подтверждением того, что Украина — это несерьезный партнер в действительности.

Фицо считает, что правительство Словакии превратило страну в мальчика для битья, мнение которого уже никто не спрашивает.

До этого Еврокомиссия заявила, что Украина 18 сентября предоставила ЕС план действий по вывозу зерна.

16 сентября 2023 года Евросоюз отменил эмбарго на поставки украинского зерна, но Польша, Словакия и Венгрия запретили их на национальном уровне.

22 июля 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. 16 июля 2023 года миссия России в ООН заявила о выходе из зерновой сделки.

17 июля появились сообщения о том, что за время действия сделки РФ потерпела убытки на сумму $1 млрд. В тот же день МИД Украины Кулеба заявил, что прекращение зерновой сделки нельзя компенсировать поставками по суше.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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