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Политолог предрек длительный разлад в отношениях Индии и Канады

Политолог Корнилов: Трюдо пытается обвинить Индию в преступлении граждан Канады

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Adnan Abidi/Reuters

Канада разменивает отношения с Индией на спокойствие внутри страны. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов, комментируя сообщения о том, что Оттава заподозрила индийские власти в ликвидации одного из лидеров сикхской диаспоры.

«Индия сейчас предпринимает все возможные меры, чтобы показать Канаде свое недовольство сложившейся ситуацией. Нью-Дели <...> высылает дипломата, приостанавливает торговые переговоры. Скорее всего, будет обмен мнениями на трибуне Генассамблеи ООН. Следует ожидать, что из-за «мудрого» шага [премьер-министра Канады Джастина] Трюдо отношения между странами охладятся на долгие годы», — отметил эксперт.

Он добавил, что обвиняя Индию, Запад в очередной раз демонстрирует свое предвзятое отношение к странам Глобального Юга.

19 сентября Индия и Канада приостановили торговые переговоры из-за разногласий. До этого глава МИД Канады Мелани Жоли заявила о высылке высокопоставленного индийского дипломата. В ответ аналогичные действия предприняла индийская сторона.

Ранее у делегации Канады на G20 во главе с Трюдо возникли трудности с вылетом из Индии.

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