Лукашенко рассказал о вероятности войны на территории Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что войны на территории Белоруссии в современных условиях не будет, но при необходимости белорусский народ будет до последнего человека защищать свою землю. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в современных условиях на территории республики подобного не произойдет, «это невозможно».

Лукашенко выразил уверенность в том, что в случае необходимости белорусы как один встанут на защиту родной земли.

«Мы это будем делать во имя мира на родной земле, во имя Беларуси, которую мы создаем на фундаменте побед, достижений, опыта и памяти наших героических предков», — отметил он.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что в 2024 году республика выйдет на досанкционный уровень экономики.

Президент России Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что отношения Москвы и Минска в сфере экономики развиваются стабильно и надежно.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.