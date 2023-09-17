Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лукашенко рассказал о вероятности войны на территории Белоруссии

Лукашенко: войны на территории Белоруссии в современных условиях не будет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что войны на территории Белоруссии в современных условиях не будет, но при необходимости белорусский народ будет до последнего человека защищать свою землю. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в современных условиях на территории республики подобного не произойдет, «это невозможно».

Лукашенко выразил уверенность в том, что в случае необходимости белорусы как один встанут на защиту родной земли.

«Мы это будем делать во имя мира на родной земле, во имя Беларуси, которую мы создаем на фундаменте побед, достижений, опыта и памяти наших героических предков», — отметил он.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что в 2024 году республика выйдет на досанкционный уровень экономики.

Президент России Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что отношения Москвы и Минска в сфере экономики развиваются стабильно и надежно.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях